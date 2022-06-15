Байден выделил Украине миллиард долларов военной помощи

15 июня 2022 в 21:49 Размер текста - 17 +

США продолжают финансировать армию Украины в ходе конфликта с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины и 225 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи для жителей страны. Об этом американский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Штаты предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов в качестве помощи в обеспечении безопасности. Это включает дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем», — приводятся слова американского лидера на сайте Белого дома. Кроме того, Байден заявил о выделении финансирования для гуманитарной помощи жителям Украины. «Я также объявляю о дополнительном выделении гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов США, чтобы помочь людям внутри Украины. В том числе путем предоставления безопасной питьевой воды, важных предметов медицинского назначения, продуктов питания, жилья и денежных средств для покупки предметов первой необходимости семьями», — сказал он. На территории Украины проводится специальная операция РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС России являются вынужденной мерой и направлены на защиту жителей Донбасса. В Минобороны заявляли, что основным приоритетом российских войск является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент США Джо Байден выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины и 225 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи для жителей страны. Об этом американский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Штаты предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов в качестве помощи в обеспечении безопасности. Это включает дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем», — приводятся слова американского лидера на сайте Белого дома. Кроме того, Байден заявил о выделении финансирования для гуманитарной помощи жителям Украины. «Я также объявляю о дополнительном выделении гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов США, чтобы помочь людям внутри Украины. В том числе путем предоставления безопасной питьевой воды, важных предметов медицинского назначения, продуктов питания, жилья и денежных средств для покупки предметов первой необходимости семьями», — сказал он. На территории Украины проводится специальная операция РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС России являются вынужденной мерой и направлены на защиту жителей Донбасса. В Минобороны заявляли, что основным приоритетом российских войск является исключение напрасных жертв среди мирного населения.