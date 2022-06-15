В Пентагоне оценили эффективность российских войск на Украине

15 июня 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы РФ ежедневно уничтожают около 100 бойцов ВСУ, заявил Марк Милли Фото: icholakov01/depositphotos.com стандартная лицензия Depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска ежедневно теряют около 100 бойцов. Такую оценку дал глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. «В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы отметил, что это примерно соответствует нашим оценкам», — сказал Марк Милли на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по вопросам оказания военной помощи Украине. Он также уточнил, что точные данные Министерства обороны США раскрывать не станет. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ уже потеряли около 10 тысяч бойцов. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях в Северодонецке и Харьковской области. Советник Зеленского Михаил Подоляк также заявлял, что ВСУ теряют ежедневно от 100 до 200 солдат, передает RT. Запад уже готов принудить Украину к территориальным уступкам России. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР, объяснял президент РФ Владимир Путин. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские войска ежедневно теряют около 100 бойцов. Такую оценку дал глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. «В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы отметил, что это примерно соответствует нашим оценкам», — сказал Марк Милли на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по вопросам оказания военной помощи Украине. Он также уточнил, что точные данные Министерства обороны США раскрывать не станет. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ уже потеряли около 10 тысяч бойцов. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях в Северодонецке и Харьковской области. Советник Зеленского Михаил Подоляк также заявлял, что ВСУ теряют ежедневно от 100 до 200 солдат, передает RT. Запад уже готов принудить Украину к территориальным уступкам России. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР, объяснял президент РФ Владимир Путин.