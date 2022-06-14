Зеленский признал «болезненные» потери ВСУ в Северодонецке

15 июня 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский признал «болезненные» потери ВСУ потери в Донбассе и под Харьковом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Украины за прошедшие сутки в Северодонецке и во всех городах рядом, понесли «болезненные» потери. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — сообщил Зеленский в своем в своем telegram-канале. Он добавил, что-то же самое происходит в Харьковской области. Ранее в Киеве также раскрыли потери среди украинских военнослужащих (ВСУ). Тогда советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк и Минобороны страны запутались в показаниях. По словам первого, ВСУ ежедневно теряют до 200 человек. При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ежедневные потери ВСУ составляют не более 100 человек. Агентство The Independent писало, что националисты несут огромные потери, так как значительно уступают России в артиллерии и боеприпасах. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что украинская армия уже потеряла порядка 10 тысяч бойцов. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Военнослужащие Украины за прошедшие сутки в Северодонецке и во всех городах рядом, понесли «болезненные» потери. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — сообщил Зеленский в своем в своем telegram-канале. Он добавил, что-то же самое происходит в Харьковской области. Ранее в Киеве также раскрыли потери среди украинских военнослужащих (ВСУ). Тогда советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк и Минобороны страны запутались в показаниях. По словам первого, ВСУ ежедневно теряют до 200 человек. При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ежедневные потери ВСУ составляют не более 100 человек. Агентство The Independent писало, что националисты несут огромные потери, так как значительно уступают России в артиллерии и боеприпасах. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что украинская армия уже потеряла порядка 10 тысяч бойцов. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.