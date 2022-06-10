В офисе Зеленского подсчитали количество потерь украинских войск

11 июня 2022 в 03:34 Размер текста - 17 +

Потери ВСУ составляют 100 человек ежедневно Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала спецоперации украинская армия потеряла порядка 10 тысяч бойцов. Такие данные озвучил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем», — приводит слова Арестовича украинское агентство ТСН. На вопрос журналиста, можно ли исходя из этих подсчетов сказать, что украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов, политик ответил: «Да, где-то так». Днем ранее в Киеве также озвучивали потери ВСУ. Тогда советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк и Минобороны страны запутались в показаниях. По словам первого, ВСУ ежедневно теряют до 200 человек. При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ежедневные потери ВСУ составляют не более 100 человек. Агентство The Independent писало, что националисты несут огромные потери, так как значительно уступают России в артиллерии и боеприпасах. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

С начала спецоперации украинская армия потеряла порядка 10 тысяч бойцов. Такие данные озвучил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем», — приводит слова Арестовича украинское агентство ТСН. На вопрос журналиста, можно ли исходя из этих подсчетов сказать, что украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов, политик ответил: «Да, где-то так». Днем ранее в Киеве также озвучивали потери ВСУ. Тогда советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк и Минобороны страны запутались в показаниях. По словам первого, ВСУ ежедневно теряют до 200 человек. При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ежедневные потери ВСУ составляют не более 100 человек. Агентство The Independent писало, что националисты несут огромные потери, так как значительно уступают России в артиллерии и боеприпасах. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.