В «Ростехе» высоко оценили управляемый снаряд «Краснополь»

16 июня 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

«Краснополь» подтвердил высокую эффективность и точность в ходе спецоперации на Украине Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» оправдал ожидания по эффективности. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». «Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов „Краснополь“», — рассказали в «Ростехе», передает РИА «Новости». Отмечается, что снаряд оснащен системой лазерного наведения, которая позволяет с высокой точностью поражать подвижные и неподвижные цели. Ранее Минобороны РФ показало кадры точечного уничтожения украинского командного пункта с помощью высокоточного снаряда «Краснополь». Также в ходе спецоперации используются высокоточные ракеты «Калибр», с помощью которых на минувшей неделе был уничтожен склад западного оружия в Тернопольской области Украины. В марте Россия впервые применила на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал». Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР, объяснял президент РФ Владимир Путин. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь» оправдал ожидания по эффективности. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». «Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов „Краснополь“», — рассказали в «Ростехе», передает РИА «Новости». Отмечается, что снаряд оснащен системой лазерного наведения, которая позволяет с высокой точностью поражать подвижные и неподвижные цели. Ранее Минобороны РФ показало кадры точечного уничтожения украинского командного пункта с помощью высокоточного снаряда «Краснополь». Также в ходе спецоперации используются высокоточные ракеты «Калибр», с помощью которых на минувшей неделе был уничтожен склад западного оружия в Тернопольской области Украины. В марте Россия впервые применила на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал». Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР, объяснял президент РФ Владимир Путин.