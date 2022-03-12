Минобороны РФ показало, как уничтожило украинский командный пункт. Видео

13 марта 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Командный пункт был уничтожен с помощью высокоточного снаряда «Краснополь» (архивное фото) Фото: Минобороны России/Евгений Кель новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, уничтожили полевой командный пункт ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Удар был нанесен высокоточным снарядом «Краснополь». Минобороны РФ выложило в своем официальным telegram-канале видеоролик с уничтожением командного пункта вооруженных сил Украины. На кадрах можно наблюдать процесс наведения, а затем сам удар. «Краснополь», по данным Минобороны РФ, полностью уничтожил командный пункт. Ранее военное ведомство сообщило, что армия РФ вывела из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки в Броварах. До этого стало известно, что бойцы Донецкой народной республики взяли под контроль Волноваху. После СМИ сообщили, что украинская армия открыла огонь по больнице с пациентами при отступлении из города. По предварительным данным, погибли шесть мирных жителей. Подсчет жертв до сих пор продолжается, передает RT. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутиться в головах западных политиков». Министр заявил, что Третья мировая война, в случае ее начала, скорее всего, станет ядерной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, уничтожили полевой командный пункт ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Удар был нанесен высокоточным снарядом «Краснополь». Минобороны РФ выложило в своем официальным telegram-канале видеоролик с уничтожением командного пункта вооруженных сил Украины. На кадрах можно наблюдать процесс наведения, а затем сам удар. «Краснополь», по данным Минобороны РФ, полностью уничтожил командный пункт. Ранее военное ведомство сообщило, что армия РФ вывела из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки в Броварах. До этого стало известно, что бойцы Донецкой народной республики взяли под контроль Волноваху. После СМИ сообщили, что украинская армия открыла огонь по больнице с пациентами при отступлении из города. По предварительным данным, погибли шесть мирных жителей. Подсчет жертв до сих пор продолжается, передает RT. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутиться в головах западных политиков». Министр заявил, что Третья мировая война, в случае ее начала, скорее всего, станет ядерной.