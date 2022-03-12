Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, уничтожили полевой командный пункт ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Удар был нанесен высокоточным снарядом «Краснополь».
Минобороны РФ выложило в своем официальным telegram-канале видеоролик с уничтожением командного пункта вооруженных сил Украины. На кадрах можно наблюдать процесс наведения, а затем сам удар. «Краснополь», по данным Минобороны РФ, полностью уничтожил командный пункт.
Ранее военное ведомство сообщило, что армия РФ вывела из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки в Броварах. До этого стало известно, что бойцы Донецкой народной республики взяли под контроль Волноваху. После СМИ сообщили, что украинская армия открыла огонь по больнице с пациентами при отступлении из города. По предварительным данным, погибли шесть мирных жителей. Подсчет жертв до сих пор продолжается, передает RT.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутиться в головах западных политиков». Министр заявил, что Третья мировая война, в случае ее начала, скорее всего, станет ядерной.
Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на Украине, уничтожили полевой командный пункт ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Удар был нанесен высокоточным снарядом «Краснополь». Минобороны РФ выложило в своем официальным telegram-канале видеоролик с уничтожением командного пункта вооруженных сил Украины. На кадрах можно наблюдать процесс наведения, а затем сам удар. «Краснополь», по данным Минобороны РФ, полностью уничтожил командный пункт. Ранее военное ведомство сообщило, что армия РФ вывела из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки в Броварах. До этого стало известно, что бойцы Донецкой народной республики взяли под контроль Волноваху. После СМИ сообщили, что украинская армия открыла огонь по больнице с пациентами при отступлении из города. По предварительным данным, погибли шесть мирных жителей. Подсчет жертв до сих пор продолжается, передает RT. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские войска должны провести денацификацию и демилитаризацию Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутиться в головах западных политиков». Министр заявил, что Третья мировая война, в случае ее начала, скорее всего, станет ядерной.