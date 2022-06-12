Армия РФ уничтожила склад с западным оружием на Украине

12 июня 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Армия РФ уничтожила склад с противотанковыми и зенитными ракетными комплексами Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные высокоточными ракетами «Калибр» уничтожили склад западного оружия в Тернопольской области Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. На складе находились противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы. «Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — сообщил Игорь Конашенков в ходе брифинга. Также ВВС России поразили два пункта управления ВСУ и 15 районов сосредоточения живой силы. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Укрианы в конце февраля. Основные цели — спасти граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида киевского режима. Страны Запада активно поставляют на Украину оружие и помогают стране финансово. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. Россия примет меры из-за снабжения Киева американскими ракетами дальнего действия, заявил президент РФ Владимир Путин. В Кремле заявили, что поставки западного оружия на Украину угрожают безопасности всей Европы. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские военные высокоточными ракетами «Калибр» уничтожили склад западного оружия в Тернопольской области Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. На складе находились противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы. «Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — сообщил Игорь Конашенков в ходе брифинга. Также ВВС России поразили два пункта управления ВСУ и 15 районов сосредоточения живой силы. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Укрианы в конце февраля. Основные цели — спасти граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида киевского режима. Страны Запада активно поставляют на Украину оружие и помогают стране финансово. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. Россия примет меры из-за снабжения Киева американскими ракетами дальнего действия, заявил президент РФ Владимир Путин. В Кремле заявили, что поставки западного оружия на Украину угрожают безопасности всей Европы.