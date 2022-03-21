Россия впервые применила на Украине гиперзвуковую ракету

22 марта 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Ракета «Кинжал» смогла уничтожить боевые части ракетных комплексов «Точка-У» Фото: Пресс-служба Роскосмоса новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На прошлой неделе Россией впервые было применено гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации на Украине. Российские военные проанализировали эффективность авиационных ракетных комплексов «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. «Уничтожены подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов „Точка-У“, расположенные в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населенном пункте Константиновка Николаевской области», — сообщил Игорь Конашенков, пишут «Известия». По его словам, «Кинжал» был запущен на расстоянии более тысячи километров. Время полета составило менее 10 минут. Генерал добавил, что ракетой был уничтожен крупный склад горючего в населенном пункте Константиновка. По его словам, это обусловлено невидимостью и неуязвимостью «Кинжала» для средств противовоздушной и противоракетной обороны противника. По мнению обозревателя Герхарда Хегмана, который поделился своим мнением насчет ракеты в статье для немецкого издания Die Welt, новое российское гиперзвуковое оружие ставит Запад перед неразрешимой проблемой. Он считает, что применение «Кинжала» на Украине является предостережением для НАТО. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На прошлой неделе Россией впервые было применено гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации на Украине. Российские военные проанализировали эффективность авиационных ракетных комплексов «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. «Уничтожены подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов „Точка-У“, расположенные в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населенном пункте Константиновка Николаевской области», — сообщил Игорь Конашенков, пишут «Известия». По его словам, «Кинжал» был запущен на расстоянии более тысячи километров. Время полета составило менее 10 минут. Генерал добавил, что ракетой был уничтожен крупный склад горючего в населенном пункте Константиновка. По его словам, это обусловлено невидимостью и неуязвимостью «Кинжала» для средств противовоздушной и противоракетной обороны противника. По мнению обозревателя Герхарда Хегмана, который поделился своим мнением насчет ракеты в статье для немецкого издания Die Welt, новое российское гиперзвуковое оружие ставит Запад перед неразрешимой проблемой. Он считает, что применение «Кинжала» на Украине является предостережением для НАТО. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».