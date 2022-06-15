Мэр из ЯНАО дал старт туристическому проекту

Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин поддержал строительство рыболовно-туристической базы на Голубом озере. О проекте базы «Лазурный берег» он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«По поручению нашего губернатора Дмитрия Артюхова мы прикладываем максимальные усилия для развития внутреннего туризма. Поэтому мы решили поддержать губкинца Диниса Могоряна с проектом рыболовно-туристического комплекса «Лазурный берег», — написал Гаранин в соцсети.
Проект предполагает бани, крытые беседки, спортивные площадки и обустроенный пирс. По замыслу автора проекта на озере будет организована круглогодичная ловля форели.
В комментариях к посту жители выразили обеспокоенность. «Раз там будет такая красота, там наверно будет что-то и платно, или нет?», — интересуется Сергей Овчаренко. «Повышенное содержание солей кальция, возможно еще каких-то металлов. И растительности там нет! Форель та еще затея», — сомневается Евгений Овчинников. «Прекрасный проект, спасибо за заботу нашим предпринимателям. Да, платно, но ведь и дело непростое», — поддерживает строительство Инга Велиричанко.
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Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин поддержал строительство рыболовно-туристической базы на Голубом озере. О проекте базы «Лазурный берег» он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «По поручению нашего губернатора Дмитрия Артюхова мы прикладываем максимальные усилия для развития внутреннего туризма. Поэтому мы решили поддержать губкинца Диниса Могоряна с проектом рыболовно-туристического комплекса «Лазурный берег», — написал Гаранин в соцсети. Проект предполагает бани, крытые беседки, спортивные площадки и обустроенный пирс. По замыслу автора проекта на озере будет организована круглогодичная ловля форели. В комментариях к посту жители выразили обеспокоенность. «Раз там будет такая красота, там наверно будет что-то и платно, или нет?», — интересуется Сергей Овчаренко. «Повышенное содержание солей кальция, возможно еще каких-то металлов. И растительности там нет! Форель та еще затея», — сомневается Евгений Овчинников. «Прекрасный проект, спасибо за заботу нашим предпринимателям. Да, платно, но ведь и дело непростое», — поддерживает строительство Инга Велиричанко. Ранее URA.RU рассказывало о планах развития туризма в Шурышкарском районе. Для развития туризма районные власти предоставят субсидии.