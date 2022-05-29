В отдаленный район ЯНАО будут завлекать туристов

Власти Шурышкарского района активно занялись развитием туризма Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Власти Шурышкарского района ЯНАО разработали план мероприятий по развитию туризма. Как сообщается на сайте районной администрации, в муниципалитет привлекут экспертов в области туризма и обучат местных чиновников.

«Утвердить план мероприятий („дорожную карту“) по созданию условий для развития туризма в Шурышкарском районе на 2022—2027 годы согласно приложению к настоящему распоряжению. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Шурышкарский район, обеспечивающего формирование и реализацию муниципальной политики в социальной сфере», — говорится в документе.

Власти предоставят субсидии для поддержки внутреннего и въездного туризма в Шурышкарском районе и профинансируют проекты-победителей конкурса «Туризм. Курс на развитие». Также в район будут привлекать экспертов в области развития сельского туризма, проведут межмуниципальные фестивали путешественников и систематизируют туристические маршруты. Помимо этого, муниципальные служащие будут проходить обучения и повышать квалификацию, чтобы работать в сфере туризма.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров встретился с дипломатами Узбекистана. Власти обсудили вопросы двухстороннего партнерства, в том числе и в области туризма.