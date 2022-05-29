29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

В отдаленный район ЯНАО будут завлекать туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Шурышкарского района активно занялись развитием туризма Фото:

Власти Шурышкарского района ЯНАО разработали план мероприятий по развитию туризма. Как сообщается на сайте районной администрации, в муниципалитет привлекут экспертов в области туризма и обучат местных чиновников.

«Утвердить план мероприятий („дорожную карту“) по созданию условий для развития туризма в Шурышкарском районе на 2022—2027 годы согласно приложению к настоящему распоряжению. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Шурышкарский район, обеспечивающего формирование и реализацию муниципальной политики в социальной сфере», — говорится в документе.

Власти предоставят субсидии для поддержки внутреннего и въездного туризма в Шурышкарском районе и профинансируют проекты-победителей конкурса «Туризм. Курс на развитие». Также в район будут привлекать экспертов в области развития сельского туризма, проведут межмуниципальные фестивали путешественников и систематизируют туристические маршруты. Помимо этого, муниципальные служащие будут проходить обучения и повышать квалификацию, чтобы работать в сфере туризма.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров встретился с дипломатами Узбекистана. Власти обсудили вопросы двухстороннего партнерства, в том числе и в области туризма.

Власти Шурышкарского района ЯНАО разработали план мероприятий по развитию туризма. Как сообщается на сайте районной администрации, в муниципалитет привлекут экспертов в области туризма и обучат местных чиновников. «Утвердить план мероприятий („дорожную карту“) по созданию условий для развития туризма в Шурышкарском районе на 2022—2027 годы согласно приложению к настоящему распоряжению. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Шурышкарский район, обеспечивающего формирование и реализацию муниципальной политики в социальной сфере», — говорится в документе. Власти предоставят субсидии для поддержки внутреннего и въездного туризма в Шурышкарском районе и профинансируют проекты-победителей конкурса «Туризм. Курс на развитие». Также в район будут привлекать экспертов в области развития сельского туризма, проведут межмуниципальные фестивали путешественников и систематизируют туристические маршруты. Помимо этого, муниципальные служащие будут проходить обучения и повышать квалификацию, чтобы работать в сфере туризма. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров встретился с дипломатами Узбекистана. Власти обсудили вопросы двухстороннего партнерства, в том числе и в области туризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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