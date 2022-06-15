В Перми 60 гитаристов одновременно сыграют песню Цоя

После основной части флешмоба гости будут петь песни группы «Кино» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми 60 гитаристов одновременно сыграют песню группы «Кино» «Звезду по имени Солнце» в честь 60-летия Виктора Цоя. Флешмоб пройдет 21 июня в баре 13/69.

«Для всех желающих спеть песни группы „Кино“, после основной части мероприятия, будет работать открытый микрофон. Если вы не играете на гитаре, но любите Виктора Цоя также как мы, просто приходите попеть вместе песни и вспомнить великого музыканта», — сообщается в афише события. Принять участие в мероприятии уже согласились 18 музыкантов. Организатор флешмоба — проект «Твоя группа».

Виктор Цой — рок-музыкант, певец, поэт, основатель и лидер группы «Кино». Родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. Трагически погиб 15 августа 1990 года в автомобильной катастрофе. В 2022 году музыканту исполнилось бы 60 лет.