15 июня 2022

Под Тюменью самолет потерпел крушение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Под Ялуторовском упал одноместный самолет (архивное фото) Фото:

Частный одноместный самолет потерпел крушение под Ялуторовском (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. По сообщению ведомства, пилот остался жив.

«В 09:37 поступило сообщение о падении частного легкомоторного одноместного самолета, вылетевшего с аэродрома Пустошкино (Ялуторовск). На место падения были направлены две единицы техники и семь человек 24 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области», — рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что спасатели деблокировали пилота из корпуса воздушного судна и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован с различными травмами.

Фото:
Фото:

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Частный одноместный самолет потерпел крушение под Ялуторовском (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. По сообщению ведомства, пилот остался жив. «В 09:37 поступило сообщение о падении частного легкомоторного одноместного самолета, вылетевшего с аэродрома Пустошкино (Ялуторовск). На место падения были направлены две единицы техники и семь человек 24 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области», — рассказали в МЧС. В ведомстве добавили, что спасатели деблокировали пилота из корпуса воздушного судна и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован с различными травмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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