Под Ялуторовском упал одноместный самолет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Частный одноместный самолет потерпел крушение под Ялуторовском (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. По сообщению ведомства, пилот остался жив.

«В 09:37 поступило сообщение о падении частного легкомоторного одноместного самолета, вылетевшего с аэродрома Пустошкино (Ялуторовск). На место падения были направлены две единицы техники и семь человек 24 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области», — рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что спасатели деблокировали пилота из корпуса воздушного судна и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован с различными травмами.

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области