В центре Кургана снесут здание, где была историческая пельменная

Власти Кургана признали здание кафе «Урал» аварийным Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане снесут здание самой известной в советские годы пельменной, на месте которой сейчас располагается кафе «Урал». Дом по улице Куйбышева 73 признали аварийным. Об этом говорится в постановлении администрации города Кургана.

«Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 73, аварийным и подлежащим сносу. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства определить дальнейшее использование помещений многоквартирного дома и сроки отселения физических лиц», — говорится в документе.

По данным сайта «Культурное наследие Кургана», объект представляет собой историко-культурную ценность. На месте дома ранее находилась усадьба купца Василия Багашева. В конце XVIII века она по духовному завещанию перешла к Троицкой церкви. В 1920-е гг. двухэтажный полукаменный дом снова стал муниципальной собственностью. Второй этаж использовался под жилье, а на первом располагались общественные заведения, в том числе известная в городе пельменная.