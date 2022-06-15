Под Екатеринбургом полиция накрыла мефедроновую лабораторию

Лабораторию организовали два брата Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полиция Верхней Пышмы (Свердловская область) накрыла лабораторию по производству мефедрона, которую основали два брата. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Свердловской области.

«При опросе один из задержанных пояснил, что [второй подозреваемый] брат работал курьером на одной из площадок сети интернет. А также создал сайт, где в последующем планировал сбывать наркотики, — рассказали силовики», — уточнили в пресс-службе.

О том, как изготавливать наркотики, верхнепышминцы узнали из интернета. Для открытия лаборатории, они приобрели дом в городском округе Верхняя Пышма, на втором этаже которого и обустроили лабораторию. «При задержании подозреваемых сотрудники полиции изъяли около 2,5 кг мефедрона. Изъятый наркотик задержанные хотели сбыть посредством закладок, но преступный умысел не смогли довести до конца», — отметили в ведомстве.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела. «За совершение данного преступления Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе.