15 июня 2022

Челябинская область попала в топ-10 регионов с дешевым бензином. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, заправка, бензозаправка, аи-95, азс, бензоколонка, аи-92, заправочный пистолет, дт
Средняя цена за литр бензина в Челябинской области составляет 48 рублей 36 копеек Фото:

Челябинская область попала в топ-10 субъектов РФ с самыми низкими ценами на бензин. Рейтинг был составлен специалистами исследовательского агентства «Промрейтинг».

«Челябинская область занимает девятую строчку в топ-10 субъектов, с самыми низкими ценами на бензин. Средняя цена за литр бензина в регионе составляет 48 рублей 36 копеек», — говорится в исследовании агентства.

Аналитики отмечают, что снижение потребительских цен на автомобильный бензин в 29 субъектах страны составило 0,3% и более. Средняя потребительская цена бензина марки АИ-92 по РФ в апреле 2022 года составила 47,35 рублей.

Ранее «Промрейтинг» включило Челябинскую область в топ-10 регионов с самыми низкими ценами на бензин марки АИ-92. Стоимость одного литра бензина такой марки ровняется 48 рублей 53 копейки.

Челябинская область заняла девятое место в рейтинге

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Челябинская область попала в топ-10 субъектов РФ с самыми низкими ценами на бензин. Рейтинг был составлен специалистами исследовательского агентства «Промрейтинг». «Челябинская область занимает девятую строчку в топ-10 субъектов, с самыми низкими ценами на бензин. Средняя цена за литр бензина в регионе составляет 48 рублей 36 копеек», — говорится в исследовании агентства. Аналитики отмечают, что снижение потребительских цен на автомобильный бензин в 29 субъектах страны составило 0,3% и более. Средняя потребительская цена бензина марки АИ-92 по РФ в апреле 2022 года составила 47,35 рублей. Ранее «Промрейтинг» включило Челябинскую область в топ-10 регионов с самыми низкими ценами на бензин марки АИ-92. Стоимость одного литра бензина такой марки ровняется 48 рублей 53 копейки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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