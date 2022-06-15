Челябинская область попала в топ-10 субъектов РФ с самыми низкими ценами на бензин. Рейтинг был составлен специалистами исследовательского агентства «Промрейтинг».
«Челябинская область занимает девятую строчку в топ-10 субъектов, с самыми низкими ценами на бензин. Средняя цена за литр бензина в регионе составляет 48 рублей 36 копеек», — говорится в исследовании агентства.
Аналитики отмечают, что снижение потребительских цен на автомобильный бензин в 29 субъектах страны составило 0,3% и более. Средняя потребительская цена бензина марки АИ-92 по РФ в апреле 2022 года составила 47,35 рублей.
Ранее «Промрейтинг» включило Челябинскую область в топ-10 регионов с самыми низкими ценами на бензин марки АИ-92. Стоимость одного литра бензина такой марки ровняется 48 рублей 53 копейки.
Челябинская область заняла девятое место в рейтинге
Скрин: официальный сайт исследовательского агентства «ПромРейтинг»
Челябинская область попала в топ-10 субъектов РФ с самыми низкими ценами на бензин. Рейтинг был составлен специалистами исследовательского агентства «Промрейтинг». «Челябинская область занимает девятую строчку в топ-10 субъектов, с самыми низкими ценами на бензин. Средняя цена за литр бензина в регионе составляет 48 рублей 36 копеек», — говорится в исследовании агентства. Аналитики отмечают, что снижение потребительских цен на автомобильный бензин в 29 субъектах страны составило 0,3% и более. Средняя потребительская цена бензина марки АИ-92 по РФ в апреле 2022 года составила 47,35 рублей. Ранее «Промрейтинг» включило Челябинскую область в топ-10 регионов с самыми низкими ценами на бензин марки АИ-92. Стоимость одного литра бензина такой марки ровняется 48 рублей 53 копейки.