Средняя цена за литр бензина в Челябинской области составляет 48 рублей 36 копеек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область попала в топ-10 субъектов РФ с самыми низкими ценами на бензин. Рейтинг был составлен специалистами исследовательского агентства «Промрейтинг».

«Челябинская область занимает девятую строчку в топ-10 субъектов, с самыми низкими ценами на бензин. Средняя цена за литр бензина в регионе составляет 48 рублей 36 копеек», — говорится в исследовании агентства.

Аналитики отмечают, что снижение потребительских цен на автомобильный бензин в 29 субъектах страны составило 0,3% и более. Средняя потребительская цена бензина марки АИ-92 по РФ в апреле 2022 года составила 47,35 рублей.

Ранее «Промрейтинг» включило Челябинскую область в топ-10 регионов с самыми низкими ценами на бензин марки АИ-92. Стоимость одного литра бензина такой марки ровняется 48 рублей 53 копейки.

Челябинская область заняла девятое место в рейтинге Скрин: официальный сайт исследовательского агентства «ПромРейтинг»