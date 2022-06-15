Поликлинику в Кургане будут строить дольше, чем планировали

По заявлению властей, здание новой детской поликлиники готово на 90% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новое здание детской поликлиники в Заозерном районе Кургана планируют сдать в III квартале 2022 года. Сейчас объект готов на 90%, заявил первый замдиректора департамента строительства Курганской области Сергей Цуканов на заседании комитета облдумы по экономической политике, передает корреспондент URA.RU. Изначально строительство планировали завершить в мае.

«В 2021 году в рамках программы стимулирования жилищного строительства в 7-м микрорайоне начато строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену. Сейчас готовность составляет порядка 90%, ведутся уже отделочные работы. Планируем в третьем квартале ее сдать. Идет, в принципе, надлежащими темпами строительство», — рассказал Цуканов.

Согласно госконтракту, размещенному на портале госзакупок, срок выполнения работ по строительству поликлиники — не позднее 31 мая 2022 года. Допускается досрочное выполнение работ по контракту. Аналогичная информация содержится в графике строительных работ. Вместе с тем в карточке контракта на портале госзакупок указан другой срок — 30 июня 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что по состоянию на 1 июня работы на объекте не были завершены. При этом по информации в паспорте объекта строительные работы должны были закончить 31 мая.