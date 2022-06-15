15 июня 2022

ЦБ: в Тюменской области замедлилась инфляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, символика, денежные купюры, купюра 200 рублей, голосование
По данным ЦБ, в мае в Тюменской области составила 13,16% Фото:

Инфляция в мае в Тюменской области составила 13,16%. Такие данные опубликовал Банк России. В апреле рост цен был зафиксирован на уровне 14,29%.

«Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в мае 2022 года по сравнению с апрелем замедлилась на 1,13 п. п., до 13,16%. Снижение инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров после их резкого роста в марте. Этому способствовали укрепление рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса», — говорится в сообщении ведомства.

Инфляция в регионе оказалась ниже, чем в среднем по УрФО (14,58%). В целом по России рост цент составляет 17,10%.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Инфляция в мае в Тюменской области составила 13,16%. Такие данные опубликовал Банк России. В апреле рост цен был зафиксирован на уровне 14,29%. «Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в мае 2022 года по сравнению с апрелем замедлилась на 1,13 п. п., до 13,16%. Снижение инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров после их резкого роста в марте. Этому способствовали укрепление рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса», — говорится в сообщении ведомства. Инфляция в регионе оказалась ниже, чем в среднем по УрФО (14,58%). В целом по России рост цент составляет 17,10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...