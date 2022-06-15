ЦБ: в Тюменской области замедлилась инфляция

По данным ЦБ, в мае в Тюменской области составила 13,16% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инфляция в мае в Тюменской области составила 13,16%. Такие данные опубликовал Банк России. В апреле рост цен был зафиксирован на уровне 14,29%.

«Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в мае 2022 года по сравнению с апрелем замедлилась на 1,13 п. п., до 13,16%. Снижение инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров после их резкого роста в марте. Этому способствовали укрепление рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса», — говорится в сообщении ведомства.

Инфляция в регионе оказалась ниже, чем в среднем по УрФО (14,58%). В целом по России рост цент составляет 17,10%.