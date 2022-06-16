В Кремле раскрыли, чего ждут от приезда Макрона на Украину

16 июня 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

В РФ надеются, что лидеры трех стран вразумят президента Зеленского, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кремль надеется, что прибывшие на Украину представители Германии, Франции и Италии сподвигнут президента Украины Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел в геополитике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Хотелось бы надеяться, что лидеры этих трех государств [Германии, Франции и Италии] и президент Румынии, не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем накачивания ее оружием. Это повлечет еще больший ущерб этой стране. Наоборот надеемся, что они сподвигнут Зеленского на то, чтобы он реально посмотрел на положение дел», — сказал Песков. Пресс-секретарь также отметил, что Россия до сих пор не слышала позиции Украины по поводу проблемы вывоза зерна из портов Черного моря. В то время, как Турция и сама РФ была готова способствовать урегулированию этого кризиса и предпринимала соответствующие усилия, добавил он. Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы Украины заминировали воды Черного моря, из-за чего стал невозможен вывоз зерна с территории Украины. Позже сообщалось, что Турция, Россия и Украина совместно предпринимают шаги для разрешения зернового кризиса, вызванного невозможностью транспортировки зерна из портов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Кремль надеется, что прибывшие на Украину представители Германии, Франции и Италии сподвигнут президента Украины Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел в геополитике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Хотелось бы надеяться, что лидеры этих трех государств [Германии, Франции и Италии] и президент Румынии, не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем накачивания ее оружием. Это повлечет еще больший ущерб этой стране. Наоборот надеемся, что они сподвигнут Зеленского на то, чтобы он реально посмотрел на положение дел», — сказал Песков. Пресс-секретарь также отметил, что Россия до сих пор не слышала позиции Украины по поводу проблемы вывоза зерна из портов Черного моря. В то время, как Турция и сама РФ была готова способствовать урегулированию этого кризиса и предпринимала соответствующие усилия, добавил он. Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы Украины заминировали воды Черного моря, из-за чего стал невозможен вывоз зерна с территории Украины. Позже сообщалось, что Турция, Россия и Украина совместно предпринимают шаги для разрешения зернового кризиса, вызванного невозможностью транспортировки зерна из портов.