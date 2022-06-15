TRT: Турция, Россия и Украина начали решать «зерновую проблему»

Турция сообщила о совместном решении проблемы транспортировки зерна из Украины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Турция, Россия и Украина предпринимают шаги для разрешения зернового кризиса, вызванного невозможностью транспортировки зерна из портов украинских территориальных вод. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Наши технические исследования продолжаются. Украинцы расчищают мины из порта, россияне сопровождают их после выхода из порта до тех пор, пока они не войдут в зону сбора по определенным коридорам, расчищают возможные мины, а затем обеспечивают безопасный выход торговых судов, предпочтительно турецкими элементами», — приводит слова Акара турецкий портал TRT Haber. Кроме того, Акар провел телефонные переговоры по вопросу возможности вывоза зерна из портов Черного моря с министром обороны России Сергеем Шойгу, и главой военного ведомства Украины Алексеем Резниковым, сообщают авторы статьи.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обещал, что военно-морской флот России поможет вывезти зерно из украинских портов, если Киев разминирует свои территориальные воды. Позже его заявление подтвердил и российский президент Владимир Путин. По его словам, Вооруженные силы РФ не будут атаковать ВСУ, когда те будут разминировать порты, подконтрольные РФ.

Вывоз зерна с территории Украины стал невозможен после того, как ВСУ заминировали воды Черного моря. Киев пошел на это на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад и Украина намеренно пытаются обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе из-за проблем с вывозом зерна.

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