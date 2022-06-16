Секс-блогер выберет мужчину для свидания в Екатеринбурге

Блогер Мария Арзамасова назначает свидания мужчинам из разных городов России Фото: онлайн-платформа Okko

Онлайн-кинотеатр Okko 17 июня покажет серию документального реалити, в котором секс-блогер Мария Арзамасова (автор блога «Маша, давай!») пойдет на свидание с мужчиной из Екатеринбурга. Проект называется так же, как и блог героини. Об этом сообщает стриминговый сервис Okko.

«Существует стереотип о том, что в дейтинговых приложениях невозможно встретить партнера для серьезных отношений. Но это давно не так! Вместе со съемочной группой я постараюсь развенчать большинство стереотипов и страхов, имеющихся насчет онлайн-знакомств», — заявила главная героиня шоу Арзамасова. Участница реалити уже сходила на свидания с мужчинами Москвы, Ростова-на-Дону, Сочи и Перми, а 17 июня выйдет последняя серия про Екатеринбург.

Все съемки проходили с помощью скрытых камер. В ходе передачи блогер выясняет, как работают приложения для знакомств, можно ли найти там пару и чем отличаются мужчины разных городов. Шоу «Маша давай» из пяти серий выходит на площадке онлайн-кинотеатра Okko с 13 июня.

Главная героиня проекта Мария Арзамасова — журналистка, секс-блогер и автор просветительского блога «Маша, давай!». Хронометраж каждой серии шоу «Маша, давай!» составляет от 30 до 40 минут и выходит в онлайн-кинотеатре Okko.