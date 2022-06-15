Курганцы месяцами не могут попасть на прием к врачу

16 июня 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Курганцам несколько раз приходится лично обращаться в регистратуру поликлиники, чтобы попасть на прием к врачу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители поселка Северный в Кургане не могут записаться на прием к врачам, в частности, к эндокринологу. В регистратуре поликлиники №1 пациентке сообщили, что до конца этого месяца прием расписан. Получить информацию о записи женщина сможет, если вновь придет в поликлинику через некоторое время, так как телефоны регистратуры не работают, а в электронном виде данных нет, передает корреспондент URA.RU «Телефоны в регистратуре не работают. Электронной записи нет. Чтобы узнать часы и место приема врача (эндокринолога), нужно идти в поликлинику и тут тоже записать к врачу не могут. Четыре регистратора стоят, и никто не может четко сказать, как попасть на прием к врачу. Предложили обратиться в регистратуру в следующем месяце, чтобы только узнать, когда будет возможна запись на прием. Это же примитив», — говорит жительница Кургана, обратившаяся в поликлинику №1 (поселок Механический,2). Регистраторы ответили, что телефоны регистратуры в корпусе были отключены зимой, когда в период вспышки коронавирусной инфекции появилась многоканальная справочная линия. При этом отметили, что, действительно, пациентам сейчас приходится несколько раз приходить в поликлинику, чтобы узнать, когда выдаются талоны, получить талон, записаться или попасть на прием к врачу. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жители поселка Северный в Кургане не могут записаться на прием к врачам, в частности, к эндокринологу. В регистратуре поликлиники №1 пациентке сообщили, что до конца этого месяца прием расписан. Получить информацию о записи женщина сможет, если вновь придет в поликлинику через некоторое время, так как телефоны регистратуры не работают, а в электронном виде данных нет, передает корреспондент URA.RU «Телефоны в регистратуре не работают. Электронной записи нет. Чтобы узнать часы и место приема врача (эндокринолога), нужно идти в поликлинику и тут тоже записать к врачу не могут. Четыре регистратора стоят, и никто не может четко сказать, как попасть на прием к врачу. Предложили обратиться в регистратуру в следующем месяце, чтобы только узнать, когда будет возможна запись на прием. Это же примитив», — говорит жительница Кургана, обратившаяся в поликлинику №1 (поселок Механический,2). Регистраторы ответили, что телефоны регистратуры в корпусе были отключены зимой, когда в период вспышки коронавирусной инфекции появилась многоканальная справочная линия. При этом отметили, что, действительно, пациентам сейчас приходится несколько раз приходить в поликлинику, чтобы узнать, когда выдаются талоны, получить талон, записаться или попасть на прием к врачу. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию.