«Почта России» пообещала Махонину стать лучше

Главная задача — повысить доступность почтовых услуг в удаленных территориях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство Пермского края в лице заключило соглашение о сотрудничестве с «Почтой России». Документ в рамках Петербургского экономического форума подписали губернатор Дмитрий Махонин и генеральный директор компании Максим Акимов, сообщает пресс-служба администрации главы региона на официальном сайте 16 июня. Соглашение предполагает повышение качества почтовой связи и доступности почтовых услуг в удаленных территориях, а также улучшение условий труда сами сотрудников «Почты России».

«Заключенное соглашение предполагает сотрудничество, направленное на повышение доступности услуг почтовой связи в отдаленных населенных пунктах и сельской местности региона, приоритетное внедрение и развитие социально значимых услуг почтовой связи, а также финансовых и банковских услуг, повышение качества их оказания», — отметили в пресс-службе.

Соглашением также закрепляются взаимные обязательства сторон по приведению в порядок почтовых отделений. Эта работа идет по поручению президента РФ Владимира Путина. Также «Почта России» обещает усовершенствовать систему «управления, логистики и обработки почтовых отделений» и улучшить условия труда самих сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что пермский Главпочтамт ищет подрядчика для срочного ремонта крыши.