Пермскому Главпочтамту требуется срочный ремонт крыши

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Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов и Алексей Текслер посетили отделение почтовой связи. Челябинск, почта росии
Пермским почтальонам нужно срочно отремонтировать крышу (архивное фото) Фото:

Зданию пермского Главпочтамта понадобился срочный ремонт кровли. АО «Почта России» разместило заявку на поиск подрядчика, которому предлагается выполнить работы за 6,27 млн рублей.

«Размещено извещение о закупке № 32211466977 „Выполнение работ по срочному ремонту кровли здания Главпочтамта, распложенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 28“. Способ закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства», — указано в документации на портале ЕИС «Закупки».

Исполнителя предполагается определить 29 июня, а приступить к работам он должен через три дня после подписания договора. Выполнить ремонт подрядчик обязан максимум за 30 дней.

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Зданию пермского Главпочтамта понадобился срочный ремонт кровли. АО «Почта России» разместило заявку на поиск подрядчика, которому предлагается выполнить работы за 6,27 млн рублей. «Размещено извещение о закупке № 32211466977 „Выполнение работ по срочному ремонту кровли здания Главпочтамта, распложенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 28“. Способ закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства», — указано в документации на портале ЕИС «Закупки». Исполнителя предполагается определить 29 июня, а приступить к работам он должен через три дня после подписания договора. Выполнить ремонт подрядчик обязан максимум за 30 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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