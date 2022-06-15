Пермскому Главпочтамту требуется срочный ремонт крыши

Пермским почтальонам нужно срочно отремонтировать крышу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зданию пермского Главпочтамта понадобился срочный ремонт кровли. АО «Почта России» разместило заявку на поиск подрядчика, которому предлагается выполнить работы за 6,27 млн рублей.

«Размещено извещение о закупке № 32211466977 „Выполнение работ по срочному ремонту кровли здания Главпочтамта, распложенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 28“. Способ закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства», — указано в документации на портале ЕИС «Закупки».

Исполнителя предполагается определить 29 июня, а приступить к работам он должен через три дня после подписания договора. Выполнить ремонт подрядчик обязан максимум за 30 дней.