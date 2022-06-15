Пермскому Главпочтамту требуется срочный ремонт крыши

Зданию пермского Главпочтамта понадобился срочный ремонт кровли. АО «Почта России» разместило заявку на поиск подрядчика, которому предлагается выполнить работы за 6,27 млн рублей.
«Размещено извещение о закупке № 32211466977 „Выполнение работ по срочному ремонту кровли здания Главпочтамта, распложенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 28“. Способ закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства», — указано в документации на портале ЕИС «Закупки».
Исполнителя предполагается определить 29 июня, а приступить к работам он должен через три дня после подписания договора. Выполнить ремонт подрядчик обязан максимум за 30 дней.
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Зданию пермского Главпочтамта понадобился срочный ремонт кровли. АО «Почта России» разместило заявку на поиск подрядчика, которому предлагается выполнить работы за 6,27 млн рублей. «Размещено извещение о закупке № 32211466977 „Выполнение работ по срочному ремонту кровли здания Главпочтамта, распложенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 28“. Способ закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства», — указано в документации на портале ЕИС «Закупки». Исполнителя предполагается определить 29 июня, а приступить к работам он должен через три дня после подписания договора. Выполнить ремонт подрядчик обязан максимум за 30 дней.