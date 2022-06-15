Пермский мэр предупредил об опасной недвижимости

В зоне скотомогильников с сибирской язвой разрешена жилая застройка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Пермского района Владимир Цветов попросил жителей воздержаться от покупки земельных участков в трех деревнях Култаевского поселения. Это Федотово, Болдино и Полюдово. Здесь находятся сотомогильники, где похоронены животные, болевшие сибирской язвой.

«В Култаевском поселении находятся три сибиреязвенных скотомогильника. Рядом с Федотово, Болдино и Полюдово. На сегодняшний день застройка жилья в данном районе формально разрешена! Поэтому я прошу вас быть внимательнее, если вы собираетесь приобрести земельный участок в Култаевском поселении», — отметил Владимир Цветов.

Он отметил, что сейчас границы санитарно-защитной зоны в этих территориях не установлены. Она должна составлять более километра. Сейчас этим вопросом занимается ветеринарная инспекция Пермского края. По словам Цветова, власти всеми силами пытались не допустить застройки. Но по решению суда вынуждены были снять ограничения. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае обнаружили пять бесхозных скотомогильников.