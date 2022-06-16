В ЯНАО продают попугая по цене автомобиля

Попугай стоимостью подержанного автомобиля продается в Новом Уренгое (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Новом Уренгое за птенца серого краснохвостого попугая хозяин просит 130 тысяч рублей. Такое объявление о продаже размещено на сервисе объявлений «Юла».

«Окольцованные, абсолютно ручные. Начинают кушать самостоятельно, готовы переехать в новый дом. Возраст три месяца». — написал заводчик в объявлении.

Запрос продавцу с просьбой прокомментировать информацию был направлен. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее URA.RU сообщало о продаже щенка. За американского булли продавец хотел 150 тысяч рублей. За эту же сумму на этом сайте можно купить подержанный автомобиль.

Птенцы серого краснохвостого попугая Юла