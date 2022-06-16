16 июня 2022
15 июня 2022

В ЯНАО продают попугая по цене автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон цветов
Попугай стоимостью подержанного автомобиля продается в Новом Уренгое (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое за птенца серого краснохвостого попугая хозяин просит 130 тысяч рублей. Такое объявление о продаже размещено на сервисе объявлений «Юла».

«Окольцованные, абсолютно ручные. Начинают кушать самостоятельно, готовы переехать в новый дом. Возраст три месяца». — написал заводчик в объявлении.

Запрос продавцу с просьбой прокомментировать информацию был направлен. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее URA.RU сообщало о продаже щенка. За американского булли продавец хотел 150 тысяч рублей. За эту же сумму на этом сайте можно купить подержанный автомобиль.

Птенцы серого краснохвостого попугая

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В Новом Уренгое за птенца серого краснохвостого попугая хозяин просит 130 тысяч рублей. Такое объявление о продаже размещено на сервисе объявлений «Юла». «Окольцованные, абсолютно ручные. Начинают кушать самостоятельно, готовы переехать в новый дом. Возраст три месяца». — написал заводчик в объявлении. Запрос продавцу с просьбой прокомментировать информацию был направлен. Ответ на момент публикации не получен. Ранее URA.RU сообщало о продаже щенка. За американского булли продавец хотел 150 тысяч рублей. За эту же сумму на этом сайте можно купить подержанный автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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