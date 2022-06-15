Тюменцы не могут попасть на прием к врачам из-за сбоев «Госуслуг»

Жители Тобольска не могут записаться в городскую стоматологию на «Госуслугах» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тобольска неделями не могут записаться на прием в городскую стоматологию из-за сбоев на сайте «Госуслуги». Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск». При этом, по словам тоболяков, чтобы получить талон в регистратуре, пациентам приходится стоять в очереди с 5 часов утра.

«Кто-нибудь может объяснить, почему происходят такие странности в Тобольской городской стоматологии? Очередь нужно занимать часов с 5, иначе за талоном не прорваться. Почему не выдают талоны на последующие дни? На стойке регистрации отправляют на „Госуслуги“, но там постоянно „Сервис Минздрава работает с перебоями, извините“. Ни в одном другом городе такого не встречала», — заявила анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей с ней согласились. «Вы что-то позднее время озвучили. С 3 ночи у меня папа занимал и был уже третий в очереди», — отметила Марина Шаргина. «Я раз слышал, как обсуждали, что очередь на льготное протезирование подошла десятилетней давности! Вы вдумайтесь: вставную челюсть люди ждут десятилетиями», — добавил Иван Кусакин. «В нашем мире процветают только частные клиники, потому что в простую поликлинику не попасть! Когда этот дурдом кончится?», — поинтересовалась Надежда Капустина.

В пресс-службу Официального интернет-портала государственных услуг направлен запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес регионального департамента здравоохранения Тюменской области.

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