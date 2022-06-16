16 июня 2022
15 июня 2022

Власти ЯНАО займутся уличным освещением региона

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО установят тысячи уличных фонарей Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2022 году обновят уличное освещение почти во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщается на портале строительного комплекса Российской Федерации.

«Самое большое количество обновленных светильников появится в Губкинском — 1 709, из них 957 штук появятся там, где их раньше не было, а 752 светильника заменят старые. Кроме этого, на протяженности 20 км в городе проложат новые кабельные линии. В Новом Уренгое в этом сезоне установят 1 250 энергосберегающих светильников. В Ноябрьске установят 375 светильников с новыми опорами», — уточняется на сайте стройкомплекса РФ.

Кроме того, власти заменят светильники и построят новые опоры в пгт. Уренгой, поселках Пуровск и Ханымей, селах Самбург и Халясавэй. Новые светильники устойчивы неблагоприятным погодным условиям и готовы к работе в условиях региона.

Ранее URA.RU рассказывал, что в ХМАО поставят около 10 тысяч интеллектуальных светильников. Новые фонари в столице региона позволяют ежемесячно экономить на освещении, сохраняя до 65% бюджетных средств.

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2022 году обновят уличное освещение почти во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщается на портале строительного комплекса Российской Федерации. «Самое большое количество обновленных светильников появится в Губкинском — 1 709, из них 957 штук появятся там, где их раньше не было, а 752 светильника заменят старые. Кроме этого, на протяженности 20 км в городе проложат новые кабельные линии. В Новом Уренгое в этом сезоне установят 1 250 энергосберегающих светильников. В Ноябрьске установят 375 светильников с новыми опорами», — уточняется на сайте стройкомплекса РФ. Кроме того, власти заменят светильники и построят новые опоры в пгт. Уренгой, поселках Пуровск и Ханымей, селах Самбург и Халясавэй. Новые светильники устойчивы неблагоприятным погодным условиям и готовы к работе в условиях региона. Ранее URA.RU рассказывал, что в ХМАО поставят около 10 тысяч интеллектуальных светильников. Новые фонари в столице региона позволяют ежемесячно экономить на освещении, сохраняя до 65% бюджетных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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