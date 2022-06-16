Комарова привела в ХМАО нового стратегического партнера

ХМАО вошел в Ассоциацию инновационных регионов России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала соглашение о вступлении в Ассоциацию инновационных регионов России (АИРР). Документ был подписал на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства округа.

«Ассоциация инновационных регионов России — стратегический партнер правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Наши общие усилия положительно скажутся на продвижении проектов, инновационной продукции автономного округа и привлечении инвесторов», — подчеркнула Наталья Комарова.

Глава АИРР Иван Федотов подчеркнул, что регион показывает стабильно высокий уровень привлекаемых в регион инвестиций — более 1 трлн рублей в год. Более того, ХМАО входит в первую десятку регионов с устойчивым развитием, что стало одной из причин вступления округа в АИРР.

«Решение о вступлении ХМАО в ассоциацию было принято после экспертной оценки экономических показателей округа. Спектр тем для сотрудничества большой. Прежде всего, это развитие инноваций и наукоемкого бизнеса, межрегиональной кооперации, вопросы молодежной политики», — отметил директор АИРР Иван Федотов.

Глава ассоциации в этом году приезжал в ХМАО, чтобы поучаствовать в международном форуме с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-Мансийске. Более того, Иван Федотов выступил на сессии «Региональная цифровизация в новых реалиях: практика регионов», где назвал стратегическую задачу: импортозамещение в IT.

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