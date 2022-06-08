В ХМАО на международном форуме назвали важную задачу для IT-сферы

09 июня 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

IT-сфере необходимо преодолеть зависимость от иностранных производителей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На международном форуме с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-Мансийске стратегической задачей названо импортозамещение в IT. Об этом на сессии «Региональная цифровизация в новых реалиях: практика регионов» говорил директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов, сообщили в пресс-службе АИРР. «За время пандемии в регионах был накоплен богатый опыт по внедрению цифровых решений, упростивших оказание государственных услуг населению и бизнесу. Сейчас, когда страна вынуждена формировать новую экономическую реальность в условиях экстремального санкционного давления, он может стать хорошим подспорьем. Но лишь в том случае, если в IT-сфере удастся преодолеть зависимость от иностранных производителей — это касается и программного обеспечения, и оборудования», — рассказал Федотов. Участники сессии поделились достижениями регионов в цифровизации сфер здравоохранения, ЖКХ, образования, и предоставления госуслуг. В обсуждении приняли участие представители Югры, Красноярского края, Липецкой и Тюменской областей, Республики Саха (Якутия) и Пермского края. Ранее URA.RU писало, что предприниматель из Нижневартовска Александр Виршке запускает свое производство деталей для фольгираторов — принтеров, которые печатают фольгой. Санкции со стороны недружественных государств оборвали поставки японских комплектующих, а аналогов в России предприниматель не нашел. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

На международном форуме с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-Мансийске стратегической задачей названо импортозамещение в IT. Об этом на сессии «Региональная цифровизация в новых реалиях: практика регионов» говорил директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов, сообщили в пресс-службе АИРР. «За время пандемии в регионах был накоплен богатый опыт по внедрению цифровых решений, упростивших оказание государственных услуг населению и бизнесу. Сейчас, когда страна вынуждена формировать новую экономическую реальность в условиях экстремального санкционного давления, он может стать хорошим подспорьем. Но лишь в том случае, если в IT-сфере удастся преодолеть зависимость от иностранных производителей — это касается и программного обеспечения, и оборудования», — рассказал Федотов. Участники сессии поделились достижениями регионов в цифровизации сфер здравоохранения, ЖКХ, образования, и предоставления госуслуг. В обсуждении приняли участие представители Югры, Красноярского края, Липецкой и Тюменской областей, Республики Саха (Якутия) и Пермского края. Ранее URA.RU писало, что предприниматель из Нижневартовска Александр Виршке запускает свое производство деталей для фольгираторов — принтеров, которые печатают фольгой. Санкции со стороны недружественных государств оборвали поставки японских комплектующих, а аналогов в России предприниматель не нашел.