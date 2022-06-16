Пожарные спасли двух детей из горящего дома в Екатеринбурге

Спасатели потушили пожар и эвакуировали жильцов за две минуты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спасатели эвакуировали двоих детей из горящего дома в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам спасены 4 человека, из них 2 детей. Пожар потушен в течение 2-х минут», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание произошло 16 июня в 20:28 на улице Летчиков. По словам спасателей, загорелось домашнее имущество в квартире на шестом этаже. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 15 человек, трое из которых дети.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Заречном (Свердловская область), в котором пострадали трое детей. Также агентство рассказывало о поджоге нескольких домов санатория, в момент поджога в одном из домов находилась семья отдыхающих.