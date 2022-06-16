16 июня 2022

Пожарные спасли двух детей из горящего дома в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Спасатели потушили пожар и эвакуировали жильцов за две минуты Фото:

Спасатели эвакуировали двоих детей из горящего дома в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам спасены 4 человека, из них 2 детей. Пожар потушен в течение 2-х минут», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание произошло 16 июня в 20:28 на улице Летчиков. По словам спасателей, загорелось домашнее имущество в квартире на шестом этаже. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 15 человек, трое из которых дети.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Заречном (Свердловская область), в котором пострадали трое детей. Также агентство рассказывало о поджоге нескольких домов санатория, в момент поджога в одном из домов находилась семья отдыхающих.

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Спасатели эвакуировали двоих детей из горящего дома в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам спасены 4 человека, из них 2 детей. Пожар потушен в течение 2-х минут», — сообщили в пресс-службе ведомства. Возгорание произошло 16 июня в 20:28 на улице Летчиков. По словам спасателей, загорелось домашнее имущество в квартире на шестом этаже. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 15 человек, трое из которых дети. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Заречном (Свердловская область), в котором пострадали трое детей. Также агентство рассказывало о поджоге нескольких домов санатория, в момент поджога в одном из домов находилась семья отдыхающих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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