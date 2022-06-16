СМИ: в ЕК рассказали, на каких условиях Украина вступит в ЕС

17 июня 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

ЕК выдвинет условия в том, что касается принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еврокомиссия (ЕК) собирается рекомендовать предоставить Украине, Молдавии и Грузии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Об этом сообщили представители ЕК. Так, ЕК «выдвинет этим странам условия в том, что касается принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией». Кроме того, как утверждает Bloomberg, Право на статус кандидата в ЕС может получить и Грузия, но только после выполнения ей нескольких предварительных условий. ЕК должна определиться, кому все же достанется этот статус 17 июня. Далее решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23—24 июня. При этом они будут учитывать рекомендации Еврокомиссии. Ранее Франция, Германия, Италия и Румыния заявили о необходимости немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз после встречи лидеров этих стран с украинским президентом Владимиром Зеленским. Киев подал заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре в конце февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕК готов предоставить Украине статус кандидата на членство в организации прямо сейчас. Он подчеркнул, что страны-участницы не имеют права отказать Киеву. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Еврокомиссия (ЕК) собирается рекомендовать предоставить Украине, Молдавии и Грузии статус кандидатов на вступление в Евросоюз. Об этом сообщили представители ЕК. Так, ЕК «выдвинет этим странам условия в том, что касается принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией». Кроме того, как утверждает Bloomberg, Право на статус кандидата в ЕС может получить и Грузия, но только после выполнения ей нескольких предварительных условий. ЕК должна определиться, кому все же достанется этот статус 17 июня. Далее решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23—24 июня. При этом они будут учитывать рекомендации Еврокомиссии. Ранее Франция, Германия, Италия и Румыния заявили о необходимости немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз после встречи лидеров этих стран с украинским президентом Владимиром Зеленским. Киев подал заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре в конце февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕК готов предоставить Украине статус кандидата на членство в организации прямо сейчас. Он подчеркнул, что страны-участницы не имеют права отказать Киеву.