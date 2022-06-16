Макрон: ЕС готов предоставить Украине статус кандидата уже сейчас

17 июня 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

Макрон пообещал Украине статус кандидата в члены ЕС немедленно Фото: Официальный сайт Президента РФ Евросоюз готов предоставить Украине статус кандидата на членство в организации прямо сейчас, страны-участницы не имеют права отказать Киеву. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы не имеем права сейчас <…> в такой сложный момент сказать украинцам: „Приходите позже“. Так что мы должны подать им сигнал уже сейчас: „Да, мы готовы сейчас предоставить вам статус кандидата“», — сказал французский лидер в интервью телеканалу TF1. Франция, Германия, Италия и Румыния заявили о необходимости немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз после встречи лидеров этих стран с украинским президентом Владимиром Зеленским. Киев подал заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре в конце февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что есть другие кандидаты, давно подавшие заявку, поэтому Украина не сможет быстро присоединиться к Евросоюзу. Макрон ранее также утверждал, что процесс вступления Украины может затянуться на несколько десятилетий. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюз готов предоставить Украине статус кандидата на членство в организации прямо сейчас, страны-участницы не имеют права отказать Киеву. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы не имеем права сейчас <…> в такой сложный момент сказать украинцам: „Приходите позже“. Так что мы должны подать им сигнал уже сейчас: „Да, мы готовы сейчас предоставить вам статус кандидата“», — сказал французский лидер в интервью телеканалу TF1. Франция, Германия, Италия и Румыния заявили о необходимости немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз после встречи лидеров этих стран с украинским президентом Владимиром Зеленским. Киев подал заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре в конце февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что есть другие кандидаты, давно подавшие заявку, поэтому Украина не сможет быстро присоединиться к Евросоюзу. Макрон ранее также утверждал, что процесс вступления Украины может затянуться на несколько десятилетий.