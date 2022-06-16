16 июня 2022

В Кургане всю ночь искали потерявшегося мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, полиция, полицейский
Курганские полицейские искали пропавшего мальчика Фото:

В Кургане искали ребенка, который потерялся в Кетовском округе. Поиски шли всю ночью Мальчика нашли в центре города устром 17 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Вечером 16 июня в дежурную часть отдела МВД России по Кетовскому району обратился отец 11-летнего мальчика, который ушел на прогулку и не вернулся. Личный состав отдела был поднят по тревоге, организован поиск», — уточнили в ведомстве.

Мальчика нашли утром 17 июня в центре Кургана и доставили его в полицию. «Мальчик приехал на автобусе в областной центр, чтобы погулять, и остался в городе до утра. Утром ребенка, находившегося без сопровождения взрослых, на одной из улиц заметил молодой человек и сообщил в полицию», — добавили в пресс-службе УМВД. Ребенка передали родителям.

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В Кургане искали ребенка, который потерялся в Кетовском округе. Поиски шли всю ночью Мальчика нашли в центре города устром 17 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Вечером 16 июня в дежурную часть отдела МВД России по Кетовскому району обратился отец 11-летнего мальчика, который ушел на прогулку и не вернулся. Личный состав отдела был поднят по тревоге, организован поиск», — уточнили в ведомстве. Мальчика нашли утром 17 июня в центре Кургана и доставили его в полицию. «Мальчик приехал на автобусе в областной центр, чтобы погулять, и остался в городе до утра. Утром ребенка, находившегося без сопровождения взрослых, на одной из улиц заметил молодой человек и сообщил в полицию», — добавили в пресс-службе УМВД. Ребенка передали родителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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