В Кургане следователи заинтересовались сносом бывшей пельменной

СУ СКР по Курганской области проведет проверку из-за сноса исторического здания Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

СУ СКР по Курганской области проведет доследственную проверку по факту сноса здания бывшей пельменной, на месте которой сейчас находится кафе «Урал». Ранее администрация города признала многоквартирный дом по улице Куйбышева 78 аварийным, соответствующий документ был размещен на сайте мэрии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о сносе аварийного многоквартирного дома, расположенного по улице Куйбышева 73 в Кургане. По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что по данным сайта «Культурное наследие Кургана», здание представляет собой историко-культурную ценность. Раньше на месте дома находилась усадьба купца Василия Багашева. В начале XIX века двухэтажное полукаменное здание стало муниципальной собственностью. Второй этаж использовался как жилое помещение, на первом была самая известная в городе пельменная.