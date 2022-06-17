ФСБ задержала участника энергоблокады Крыма

Сотрудники ФСБ задержали личного охранника Ленура Ислямова (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали личного охранника организатора энергетической блокады Крыма Ленура Ислямова. Задержанного также подозревают в связях с «Батальоном имени Номана Челебиджихана» (признан в РФ террористической организацией).

«Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым задержан гражданин Украины, 1991 года рождения, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования „Батальон имени Номана Челебиджихана“. Установлено, что задержанный, находясь в составе НВФ на территории Украины, участвовал непосредственно в продуктовой блокаде и иных противоправных акциях в приграничных районах, а также лично осуществлял вооруженную охрану Ленура Ислямова», — пишет ТАСС.

Ранее суд заочно приговорил бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямов к 19 годам лишения свободы. Его обвинили в диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности России.