Бывший вице-премьер Крыма получил 19 лет тюрьмы

Вице-премьер был одним из организаторов энергоблокады Крыма Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

Бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова заочно приговорили к 19 годам лишения свободы. Его обвинили в диверсии, создании незаконного вооруженного формирования и призывах к нарушению целостности России.

«Окончательно назначить Ислямову Ленуру Эдемовичу наказание путем частичного сложения, определив к отбытию наказания в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год», — пишет ТАСС с оглашения приговора. Приговор будет исполнен, как только Ислямов вернется с Украины в Россию, уточняет агентство Nation News.

Ранее в Крыму также осудили местного жителя, который состоял в вооруженном нацбатальоне, организованном Ислямовым, пишет телеканал 360. Они вместе обеспечивали энергоблокаду Крыма. Сам Ислямов планировал также создать отдельную крымско-татарскую армию в составе вооруженных сил Украины, пишет RT.