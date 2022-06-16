16 июня 2022

В пермском ТЦ пройдет чемпионат по поеданию бургеров

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Стрит-фуд в парке Маяковского (ЦПКиО). Екатеринбург, уличная еда, бургер, стрит-фуд
Самый большой любитель бургеров получит приз Фото:

В субботу, 18 июня, в пермском ТРЦ «Планета» пройдет первый в истории Перми чемпионат по поеданию бургеров. Его проведет бургерная #FARШ.

«Съел самый вкусный бургер и получил призы! Нет, это не шутка. Участие в конкурсе — строго 18+», — указали в соцсетях бургерной.

Чемпионат будет проходить с 13:00 до 14:00 часов на втором этаже ТРЦ «Планета». Посмотреть и поболеть за участников может каждый, а вот для участия необходимо заранее зарегистрироваться в соцсетях ресторана и подойти в бургерную к 12:30.

Ранее URA.RU рассказывало про другой конкурс, связанный с едой. В Перми 24—25 июня состоится чемпионат Урала по приготовлению пиццы.

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В субботу, 18 июня, в пермском ТРЦ «Планета» пройдет первый в истории Перми чемпионат по поеданию бургеров. Его проведет бургерная #FARШ. «Съел самый вкусный бургер и получил призы! Нет, это не шутка. Участие в конкурсе — строго 18+», — указали в соцсетях бургерной. Чемпионат будет проходить с 13:00 до 14:00 часов на втором этаже ТРЦ «Планета». Посмотреть и поболеть за участников может каждый, а вот для участия необходимо заранее зарегистрироваться в соцсетях ресторана и подойти в бургерную к 12:30. Ранее URA.RU рассказывало про другой конкурс, связанный с едой. В Перми 24—25 июня состоится чемпионат Урала по приготовлению пиццы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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