В пермском ТЦ пройдет чемпионат по поеданию бургеров

Самый большой любитель бургеров получит приз Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В субботу, 18 июня, в пермском ТРЦ «Планета» пройдет первый в истории Перми чемпионат по поеданию бургеров. Его проведет бургерная #FARШ.

«Съел самый вкусный бургер и получил призы! Нет, это не шутка. Участие в конкурсе — строго 18+», — указали в соцсетях бургерной.

Чемпионат будет проходить с 13:00 до 14:00 часов на втором этаже ТРЦ «Планета». Посмотреть и поболеть за участников может каждый, а вот для участия необходимо заранее зарегистрироваться в соцсетях ресторана и подойти в бургерную к 12:30.

Ранее URA.RU рассказывало про другой конкурс, связанный с едой. В Перми 24—25 июня состоится чемпионат Урала по приготовлению пиццы.