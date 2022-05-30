30 мая 2022

В пермском ТЦ пройдет чемпионат пиццы с призом в 200 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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За несколько недель до открытия пиццерии Евгения Кексина
Чемпионат пиццы пройдет в торгово-развлекательном комплексе «IMALL Эспланада» Фото:

В Перми 24—25 июня впервые пройдет самый вкусный чемпионат Урала по приготовлению пиццы. Общий призовой фонд — 200 тысяч рублей, а главным судьей соревнований станет президент Ассоциации пиццайоло России Аркадий Грицевский.

«Мы хотим научить наших поваров мировым стандартам на родине, без выезда за границу. В программе соревнований огромное количество техник приготовления пицц и видов теста, а работать участники будут на настоящих итальянских печах», — рассказали организаторы. Мастера будут соревноваться в приготовлении классической и авторской пиццы. Критерии оценки — внешний вид, качество, вкус, сочетаемость начинок. Соблюдение правил гигиены и чистота рабочего места также будут учитываться.

Жюри чемпионата возглавит президент Ассоциации пиццайоло России, шеф-пиццайоло ресторана ROSSINI Аркадий Грицевский, он также является тренером сборной России для подготовки к Чемпионату мира по пицце. Аркадий разработал каучуковый тренажер для занятий пицца-акробатикой, что позволяет поварам оттачивать мастерство.

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В Перми 24—25 июня впервые пройдет самый вкусный чемпионат Урала по приготовлению пиццы. Общий призовой фонд — 200 тысяч рублей, а главным судьей соревнований станет президент Ассоциации пиццайоло России Аркадий Грицевский. «Мы хотим научить наших поваров мировым стандартам на родине, без выезда за границу. В программе соревнований огромное количество техник приготовления пицц и видов теста, а работать участники будут на настоящих итальянских печах», — рассказали организаторы. Мастера будут соревноваться в приготовлении классической и авторской пиццы. Критерии оценки — внешний вид, качество, вкус, сочетаемость начинок. Соблюдение правил гигиены и чистота рабочего места также будут учитываться. Жюри чемпионата возглавит президент Ассоциации пиццайоло России, шеф-пиццайоло ресторана ROSSINI Аркадий Грицевский, он также является тренером сборной России для подготовки к Чемпионату мира по пицце. Аркадий разработал каучуковый тренажер для занятий пицца-акробатикой, что позволяет поварам оттачивать мастерство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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