В пермском ТЦ пройдет чемпионат пиццы с призом в 200 тысяч

Чемпионат пиццы пройдет в торгово-развлекательном комплексе «IMALL Эспланада» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми 24—25 июня впервые пройдет самый вкусный чемпионат Урала по приготовлению пиццы. Общий призовой фонд — 200 тысяч рублей, а главным судьей соревнований станет президент Ассоциации пиццайоло России Аркадий Грицевский.

«Мы хотим научить наших поваров мировым стандартам на родине, без выезда за границу. В программе соревнований огромное количество техник приготовления пицц и видов теста, а работать участники будут на настоящих итальянских печах», — рассказали организаторы. Мастера будут соревноваться в приготовлении классической и авторской пиццы. Критерии оценки — внешний вид, качество, вкус, сочетаемость начинок. Соблюдение правил гигиены и чистота рабочего места также будут учитываться.

Жюри чемпионата возглавит президент Ассоциации пиццайоло России, шеф-пиццайоло ресторана ROSSINI Аркадий Грицевский, он также является тренером сборной России для подготовки к Чемпионату мира по пицце. Аркадий разработал каучуковый тренажер для занятий пицца-акробатикой, что позволяет поварам оттачивать мастерство.