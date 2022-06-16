Банк курганского депутата открыл новый офис в Питере

Это уже 11 дополнительный офис Кетовского коммерческого банка в Санкт-Петербурге, принадлежащий Евгению Кафееву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кетовский коммерческий банк, принадлежащий депутату Курганской областной думы Евгению Кафееву, открыл новый офис в Санкт-Петербурге. Об этом банкир сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Дополнительный офис Кетовского коммерческого банка появился в городе Санкт-Петербург накануне открытия XXV Петербургского международного экономического форума. Новый офис расположен в торговом комплексе „Орион“. На фасаде центра скоро появятся наша вывеска. Это уже 11 наш дополнительный офис в городе на Неве», — написал Кафеев.

Ранее URA.RU писало о том, что профессор РАНХиГС Юрий Твердохлеб посоветовал властям страны выгнать иностранные банки из России. Экономист считает, что такие ограничения необходимы в ответ на западные санкции. До этого с этой же идеей выступал глава ВТБ Андрей Костин.

В Санкт-Петербурге открылся 11 офис Кетовского коммерческого банка Фото Евгения Кафеева