Банк курганского депутата открыл новый офис в Питере

Кетовский коммерческий банк, принадлежащий депутату Курганской областной думы Евгению Кафееву, открыл новый офис в Санкт-Петербурге. Об этом банкир сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Дополнительный офис Кетовского коммерческого банка появился в городе Санкт-Петербург накануне открытия XXV Петербургского международного экономического форума. Новый офис расположен в торговом комплексе „Орион“. На фасаде центра скоро появятся наша вывеска. Это уже 11 наш дополнительный офис в городе на Неве», — написал Кафеев.
Ранее URA.RU писало о том, что профессор РАНХиГС Юрий Твердохлеб посоветовал властям страны выгнать иностранные банки из России. Экономист считает, что такие ограничения необходимы в ответ на западные санкции. До этого с этой же идеей выступал глава ВТБ Андрей Костин.
В Санкт-Петербурге открылся 11 офис Кетовского коммерческого банка
Фото Евгения Кафеева
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Кетовский коммерческий банк, принадлежащий депутату Курганской областной думы Евгению Кафееву, открыл новый офис в Санкт-Петербурге. Об этом банкир сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Дополнительный офис Кетовского коммерческого банка появился в городе Санкт-Петербург накануне открытия XXV Петербургского международного экономического форума. Новый офис расположен в торговом комплексе „Орион“. На фасаде центра скоро появятся наша вывеска. Это уже 11 наш дополнительный офис в городе на Неве», — написал Кафеев. Ранее URA.RU писало о том, что профессор РАНХиГС Юрий Твердохлеб посоветовал властям страны выгнать иностранные банки из России. Экономист считает, что такие ограничения необходимы в ответ на западные санкции. До этого с этой же идеей выступал глава ВТБ Андрей Костин.