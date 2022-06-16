16 июня 2022

Банк курганского депутата открыл новый офис в Питере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по экономической политике. Курган, кафеев евгений
Это уже 11 дополнительный офис Кетовского коммерческого банка в Санкт-Петербурге, принадлежащий Евгению Кафееву Фото:

Кетовский коммерческий банк, принадлежащий депутату Курганской областной думы Евгению Кафееву, открыл новый офис в Санкт-Петербурге. Об этом банкир сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Дополнительный офис Кетовского коммерческого банка появился в городе Санкт-Петербург накануне открытия XXV Петербургского международного экономического форума. Новый офис расположен в торговом комплексе „Орион“. На фасаде центра скоро появятся наша вывеска. Это уже 11 наш дополнительный офис в городе на Неве», — написал Кафеев.

Ранее URA.RU писало о том, что профессор РАНХиГС Юрий Твердохлеб посоветовал властям страны выгнать иностранные банки из России. Экономист считает, что такие ограничения необходимы в ответ на западные санкции. До этого с этой же идеей выступал глава ВТБ Андрей Костин.

В Санкт-Петербурге открылся 11 офис Кетовского коммерческого банка

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

Кетовский коммерческий банк, принадлежащий депутату Курганской областной думы Евгению Кафееву, открыл новый офис в Санкт-Петербурге. Об этом банкир сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Дополнительный офис Кетовского коммерческого банка появился в городе Санкт-Петербург накануне открытия XXV Петербургского международного экономического форума. Новый офис расположен в торговом комплексе „Орион“. На фасаде центра скоро появятся наша вывеска. Это уже 11 наш дополнительный офис в городе на Неве», — написал Кафеев. Ранее URA.RU писало о том, что профессор РАНХиГС Юрий Твердохлеб посоветовал властям страны выгнать иностранные банки из России. Экономист считает, что такие ограничения необходимы в ответ на западные санкции. До этого с этой же идеей выступал глава ВТБ Андрей Костин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...