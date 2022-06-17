Экономист: иностранные банки нужно выгнать из России

17 июня 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

По мнению экономиста, властям РФ стоит задуматься о введении ограничений для западных банков Фото: Ритис Бараускас © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российским властям стоит задуматься о том, чтобы ограничить на территории страны работу иностранных банков в качестве зеркального ответа на аналогичные санкции западных стран. Об этом заявил профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Юрий Твердохлеб, таким образом поддерживая ранее озвученного главой ВТБ Андреем Костиным аналогичное предложение. «Если они [иностранные банки] собираются здесь [в России] работать, у России должны быть достаточно четкие гарантии. Они не должны вести себя как капризные девицы», — пояснил Твердохлеб в интервью агентству «Ридус». Как поясняет эксперт, с начала специальной военной операции на Украине, финансовые организации показали свое отношение. В связи с этим можно говорить о необходимости принятия ограничительных мер в их работе. Ранее Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением ограничить работу иностранных банков, в качестве ответа на западные санкции. «Я считаю, что надо по-честному: у нас забрали банки — и у них надо банки забрать. Я бы ограничил сегодня деятельность иностранных банков в России», — пояснил Глава ВТБ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российским властям стоит задуматься о том, чтобы ограничить на территории страны работу иностранных банков в качестве зеркального ответа на аналогичные санкции западных стран. Об этом заявил профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Юрий Твердохлеб, таким образом поддерживая ранее озвученного главой ВТБ Андреем Костиным аналогичное предложение. «Если они [иностранные банки] собираются здесь [в России] работать, у России должны быть достаточно четкие гарантии. Они не должны вести себя как капризные девицы», — пояснил Твердохлеб в интервью агентству «Ридус». Как поясняет эксперт, с начала специальной военной операции на Украине, финансовые организации показали свое отношение. В связи с этим можно говорить о необходимости принятия ограничительных мер в их работе. Ранее Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением ограничить работу иностранных банков, в качестве ответа на западные санкции. «Я считаю, что надо по-честному: у нас забрали банки — и у них надо банки забрать. Я бы ограничил сегодня деятельность иностранных банков в России», — пояснил Глава ВТБ.