Экономист: иностранные банки нужно выгнать из России

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По мнению экономиста, властям РФ стоит задуматься о введении ограничений для западных банков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российским властям стоит задуматься о том, чтобы ограничить на территории страны работу иностранных банков в качестве зеркального ответа на аналогичные санкции западных стран. Об этом заявил профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Юрий Твердохлеб, таким образом поддерживая ранее озвученного главой ВТБ Андреем Костиным аналогичное предложение.

«Если они [иностранные банки] собираются здесь [в России] работать, у России должны быть достаточно четкие гарантии. Они не должны вести себя как капризные девицы», — пояснил Твердохлеб в интервью агентству «Ридус».

Как поясняет эксперт, с начала специальной военной операции на Украине, финансовые организации показали свое отношение. В связи с этим можно говорить о необходимости принятия ограничительных мер в их работе.

Ранее Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением ограничить работу иностранных банков, в качестве ответа на западные санкции. «Я считаю, что надо по-честному: у нас забрали банки — и у них надо банки забрать. Я бы ограничил сегодня деятельность иностранных банков в России», — пояснил Глава ВТБ.

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Российским властям стоит задуматься о том, чтобы ограничить на территории страны работу иностранных банков в качестве зеркального ответа на аналогичные санкции западных стран. Об этом заявил профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Юрий Твердохлеб, таким образом поддерживая ранее озвученного главой ВТБ Андреем Костиным аналогичное предложение. «Если они [иностранные банки] собираются здесь [в России] работать, у России должны быть достаточно четкие гарантии. Они не должны вести себя как капризные девицы», — пояснил Твердохлеб в интервью агентству «Ридус». Как поясняет эксперт, с начала специальной военной операции на Украине, финансовые организации показали свое отношение. В связи с этим можно говорить о необходимости принятия ограничительных мер в их работе. Ранее Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением ограничить работу иностранных банков, в качестве ответа на западные санкции. «Я считаю, что надо по-честному: у нас забрали банки — и у них надо банки забрать. Я бы ограничил сегодня деятельность иностранных банков в России», — пояснил Глава ВТБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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