В Екатеринбурге четыре автобуса сменят схему движения

Четыре автобусных маршрута сменят схему из-за реконструкции улицы Лучистой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге с 19 июня по 25 июля изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 054, 63, 53 и 077 из-за реконструкции улицы Лучистой. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«В указанный период маршрут № 054 будет укорочен до остановки „Чемпионов“. Временно отменятся остановки „Счастливая“, „ЖК Солнечный“», — говорится в сообщении ДИПа. Остановка «Чемпионов» на Золотистом бульваре в направлении ЖК «Солнечный» будет перенесена на улицу Чемпионов.

Что касается автобуса № 63, то он будет ездить до улицы Лучистой по улице Чемпионов — Золотистому бульвару — улице Любви — улице Лучистой и далее по маршруту. «При этом дорожники временно перенесут остановку „ЖК Солнечный“ на улицу Лучистую, а также введут станции „Чемпионов“, „Счастливая“ и „Золотистый бульвар“», — заявили в ДИПе.

Маршруты № 53 и 077 проследуют по улицам Нескучной — Лучистой — Любви — Золотистому бульвару — Чемпионов — 2-й Новосибирской и далее по обычной схеме движения. Подчеркивается, что временно перестанет действовать остановка «ЖК Солнечный» в оба направления и остановка «Любви» в сторону «Высоцкого», но заработают остановки «Золотистый бульвар», «Счастливая» и «Чемпионов» в оба направления.

Ранее из-за ремонта путей свои маршруты меняли екатеринбургские трамваи. Также редакция URA.RU составила интерактивную карту дорожных работ на 2022 год.