Екатеринбургские трамваи изменят свои маршруты из-за ремонта. Схема

28 мая 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбургские трамваи 28 и 29 мая изменят свои маршруты из-за ремонта путей на перекрестке улиц 8 Марта—Куйбышева. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бубнов. Запись трансляции размещена на youtube-канале «Интерфакса». «В связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей на перекрестке улиц Куйбышева—8 Марта закрывается движения трамваев по улицам Радищева, 8 Марта и Московcкой на участках от остановки „Цирк“ до остановки „улица Московская“ и от остановки „улица Московская“ до конечной станции „Дворец Спорта“ в обоих направлениях. Ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц 8 Марта—Куйбышева будет проходить в три этапа», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении URA.RU. Также свое движение изменят автобусы. «При движении по улице 8 Марта в сторону площади 1905 года движение автобусов будет осуществляться в объезд по улицам Большакова, Белинского, Куйбышева и далее по маршрутам следования», — уточняется в сообщении.

Екатеринбургские трамваи 28 и 29 мая изменят свои маршруты из-за ремонта путей на перекрестке улиц 8 Марта—Куйбышева. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бубнов. Запись трансляции размещена на youtube-канале «Интерфакса». «В связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей на перекрестке улиц Куйбышева—8 Марта закрывается движения трамваев по улицам Радищева, 8 Марта и Московcкой на участках от остановки „Цирк“ до остановки „улица Московская“ и от остановки „улица Московская“ до конечной станции „Дворец Спорта“ в обоих направлениях. Ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц 8 Марта—Куйбышева будет проходить в три этапа», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении URA.RU. Также свое движение изменят автобусы. «При движении по улице 8 Марта в сторону площади 1905 года движение автобусов будет осуществляться в объезд по улицам Большакова, Белинского, Куйбышева и далее по маршрутам следования», — уточняется в сообщении.