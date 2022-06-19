В администрации Кургана второй год нет управляющего делами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Кургана два года свободен пост управляющего делами. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к мэрии. В 2020 году с этого поста ушел Сергей Заскалькин. Особую известность ему принес комментарий для «Первого канала» про «скандинавские технологии» ремонта дорог в снегопад.

«В администрации города все еще не нашли человека на пост управляющего делами. Пока всем занимается заместитель управделами Анастасия Аргышева», — рассказали источники.

В телефонном справочнике на сайте мэрии не прописано, кто занимает должность управделами. Согласно структуре администрации, управляющий делами курирует работу управления информационных технологий и пяти отделов (организационно-контрольной работы, муниципальной службы и кадров, бухгалтерского учета, документационного обеспечения, протокольного сопровождения).

В пресс-службу городской администрации URA.RU направило редакционный запрос с просьбой прокомментировать кадровую ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU писало, что Заскалькин покинул пост управляющего делами по собственному желанию в июне 2020 года. В администрации Кургана он работал с января 2012 года. Особую известность чиновнику принес его комментарий для «Первого канала» про «скандинавские технологии» укладки асфальта при ремонте дорог во время снегопада. «Наличие по бокам снега не говорит, что мы кладем асфальт прямо в снег… И я думаю, что в Скандинавии с учетом короткого лета также в основном при низких температурах укладывают асфальт», — заявил в видеосюжете Заскалькин, на тот момент — директор департамента развития городского хозяйства. В результате «скандинавские технологии» стали местным мемом.

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