Путин назвал залог победы российских войск на Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, путин на экране, пресс конференция путина владимира
Владимир Путин прокомментировал конец спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за мужества российских солдат все поставленные задачи спецоперации на территории Украины будут решены. Об этом на на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все задачи спецоперации будут решены. И залогом тому — мужество и героизм наших воинов, а также — консолидация общества», — сказал он, эфир с мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Из-за обострившегося военного конфликта между киевским режимом и гражданами Донбасса российский лидер подписал указ о признании Луганской и Донецкой народных республик. 24 февраля на Украине Россия начала спецоперацию, призванную защитить мирных жителей этих регионов от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. А также российские военные выполняют цели по демилитаризации и денацификации территории.

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Из-за мужества российских солдат все поставленные задачи спецоперации на территории Украины будут решены. Об этом на на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин. «Все задачи спецоперации будут решены. И залогом тому — мужество и героизм наших воинов, а также — консолидация общества», — сказал он, эфир с мероприятия вел телеканал «Россия 24». Из-за обострившегося военного конфликта между киевским режимом и гражданами Донбасса российский лидер подписал указ о признании Луганской и Донецкой народных республик. 24 февраля на Украине Россия начала спецоперацию, призванную защитить мирных жителей этих регионов от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. А также российские военные выполняют цели по демилитаризации и денацификации территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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