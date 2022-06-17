Путин ввел новый праздник в России

Его будут отмечать в предпоследнее воскресенье июня
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника — Дня народных художественных промыслов. Он будет отмечаться в России в предпоследнее воскресенье июня.
«Установить День народных художественных промыслов и отмечать его в предпоследнее воскресенье июня», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее такой праздник появился в Нижегородской области. Его поддержали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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