Путин ввел новый праздник в России 17 июня 2022 в 19:31 Размер текста - 17 + Его будут отмечать в предпоследнее воскресенье июня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника — Дня народных художественных промыслов. Он будет отмечаться в России в предпоследнее воскресенье июня. «Установить День народных художественных промыслов и отмечать его в предпоследнее воскресенье июня», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее такой праздник появился в Нижегородской области. Его поддержали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника — Дня народных художественных промыслов. Он будет отмечаться в России в предпоследнее воскресенье июня. «Установить День народных художественных промыслов и отмечать его в предпоследнее воскресенье июня», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее такой праздник появился в Нижегородской области. Его поддержали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям