Путин ввел новый праздник в России

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Его будут отмечать в предпоследнее воскресенье июня Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника — Дня народных художественных промыслов. Он будет отмечаться в России в предпоследнее воскресенье июня.

«Установить День народных художественных промыслов и отмечать его в предпоследнее воскресенье июня», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее такой праздник появился в Нижегородской области. Его поддержали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника — Дня народных художественных промыслов. Он будет отмечаться в России в предпоследнее воскресенье июня. «Установить День народных художественных промыслов и отмечать его в предпоследнее воскресенье июня», — говорится в документе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее такой праздник появился в Нижегородской области. Его поддержали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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