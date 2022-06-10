В России создадут структуру по защите культурного наследия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершил вторую за месяц рабочую поездку в Подмосковье Фото: официальный сайт Правительства России

Российские власти намерены сохранить культурное наследие страны. Для этого во время поездки 10 июня на Жостовскую фабрику декоративной росписи в Подмосковье премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал предприятия народных промыслов, выпускающие узнаваемую продукцию с историей, объединиться в саморегулируемую организацию. Эксперты объяснили URA.RU, что эта инициатива поможет решить проблемы отрасли — бороться с контрафактом, продвигать бренды за границей и передавать мастерство молодежи.

Мишустину в цехах предприятия в Жостово представили полный цикл производства — от штамповки до художественной росписи подносов. Там же главе правительства презентовали новый портал о народных промыслах в России.

Михаилу Мишустину показали процесс изготовления жостовских расписных подносов Фото: официальный сайт Правительства России

Подмосковье занимает первое место по количеству таких производств — их 18, сообщил журналистам на пресс-подходе губернатор области Андрей Воробьев. «Чтобы это наследие, а к нему относятся не только сувениры, но и уникальные художники, и техники, продолжало существовать, необходима господдержка», — добавил глава региона.

После экскурсии Мишустин провел совещание с представителями предприятий народных художественных промыслов (НХП) — Жостовской фабрики декоративной росписи, Дятьковского хрустального завода, предприятия Хохломской росписи, Объединения художников Палеха, Холуской фабрики лаковой миниатюры, Федоскинской фабрики миниатюрной живописи. «Удивительное наследие сохраняет связь поколений. Работа мастеров непростая. Это не только дело, но смысл жизни. Это хорошо видно в изделиях. Бренды народных промыслов известны не только в России, но и за границей. Нам надо найти решение, которое сохранит отрасль и позволит передать культурное наследие следующим поколениям», — обратился к присутствующим премьер-министр РФ.

Сувениры в Жостово создают 40 художников, рассказали на Жостовской фабрике декоративной росписи Фото: официальный сайт Правительства России

По словам Мишустина, в этом году предприятиям НХП выделено 600 миллионов рублей на компенсацию части расходов на закупку сырья и материалов. «Мы совершенствовали правила предоставления поддержки, подписав в постановлении правительства авансирование расходов на коммунальные платежи и страховые взносы», — уточнил Мишустин.

Руководители предприятий НХП на совещании попросили Мишустина о содействии в борьбе с контрафактной продукцией, создании туристических маршрутов и кластеров, установлении связи между производством и обучением молодежи и появлении профессионального праздника — Дня народных промыслов России. Премьер предложил предприятиям НХП объединится в саморегулируемую организацию (СРО). По его словам, это поможет решить многие проблемы отрасли, в том числе сформировать критерии распределения денег, которые дополнительно выделены по решению президента. Речь идет о сумме в полмиллиарда рублей, подчеркнул глава правительства.

Многие предметы народных промыслов попадают в частные коллекции, отмечают эксперты Фото: официальный сайт Правительства России

Инициатива Мишустина — это механизм сохранения самобытных народных промыслов, объясняет научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Такой формат подходит небольшим предприятиям. Он позволит решать ключевые отраслевые вопросы вместе. СРО будет заниматься налоговыми, дотационными вопросами, о чем говорил Мишустин, защищать интересы предприятий народных промыслов на более высоком уровне», — сказал политолог.

Сувениры — это предмет, который ассоциируется с Россией, закрепляет впечатления и ретранслирует их, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Многие предметы народных промыслов попадают в заграничные коллекции. Без господдержки государства промыслы могут быть утрачены безвозвратно, как это было в 80—90-е годы», — пояснил эксперт.

Народные промыслы — это лицо нашей страны, отдельная продукция известна на весь мир, уверен президент организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин.

Продукция народных промыслов является брендом России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«В каждом регионе есть свои уникальные продукты. Но предприятия малого и среднего бизнеса, к которым относятся народные художественные промыслы, нуждаются в правительственной поддержке, так как их коснулось удорожание ресурсов и материалов», — добавил собеседник.

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