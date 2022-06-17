В курганской больнице РЖД сменилось руководство Фото: Анна Майорова © URA.RU

В больнице «РЖД-Медицина» города Кургана ждут нового главного врача. Руководителем станет колопроктолог, хирург из Челябинска Николай Шишменцев, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения.

«В курганской больнице РЖД назначен новый главный врач Николай Шишменцев. К работе он приступит, как ожидается, с 20 июня», — рассказал источник из сферы здравоохранения.

Николай Шишменцев закончил Южно-Уральский государственный медицинском университет, повышение квалификации проходил в Челябинске. С 2015 по 2021 г. он работал в клинике «Источник» Челябинска колопроктологом и хирургом, а с августа 2021 года по настоящее время — в ЧУЗ «Клиническая больница „РЖД-Медицина“ г. Тула» заместителем главного врача по хирургической помощи. Является членом Российского общества колоректальных хирургов, а также членом Российского общества регенеративной и клеточной хирургии.

Оперативно получить информацию о назначении врача в курганской больнице РЖД URA.RU не удалось. На сайте курганской клиники в разделе руководство главврачом значится Валентина Николаевна Костина, которая руководила больницей с 2006 года.

В Курганской больнице РЖД ждут нового главного врача Николай Шишменцева, который ранее работал в Челябинске и Туле фото: www.zb-tula.ru