Челябинец пытался покончить с собой в магазине

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Кубанский казачий хор. Курган, полиция, сотрудник полиции, наряд полиции
Мужчина был не в себе Фото:

Житель Копейска (Челябинская область) пытался совершить самоубийство в продуктовом магазине. Его поступок попал на камеры видеонаблюдения торговой точки.

«В Копейске обезумевший мужчина ворвался в продуктовый магазин и на глазах у продавщицы пытался совершить суицид. Женщину увезли в больницу с нервным срывом», — сообщает telegram-канал Mash.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что мужчина заходит в магазин, что-то кричит, потом пытается покончить с собой. Из видео непонятно, остался ли мужчина жив.

В ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать произошедшее позднее. В СУ СКР по региону комментарий получить не удалось.

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Житель Копейска (Челябинская область) пытался совершить самоубийство в продуктовом магазине. Его поступок попал на камеры видеонаблюдения торговой точки. «В Копейске обезумевший мужчина ворвался в продуктовый магазин и на глазах у продавщицы пытался совершить суицид. Женщину увезли в больницу с нервным срывом», — сообщает telegram-канал Mash. На кадрах с камеры наблюдения видно, что мужчина заходит в магазин, что-то кричит, потом пытается покончить с собой. Из видео непонятно, остался ли мужчина жив. В ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать произошедшее позднее. В СУ СКР по региону комментарий получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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