Челябинец пытался покончить с собой в магазине

Мужчина был не в себе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Копейска (Челябинская область) пытался совершить самоубийство в продуктовом магазине. Его поступок попал на камеры видеонаблюдения торговой точки.

«В Копейске обезумевший мужчина ворвался в продуктовый магазин и на глазах у продавщицы пытался совершить суицид. Женщину увезли в больницу с нервным срывом», — сообщает telegram-канал Mash.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что мужчина заходит в магазин, что-то кричит, потом пытается покончить с собой. Из видео непонятно, остался ли мужчина жив.

В ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать произошедшее позднее. В СУ СКР по региону комментарий получить не удалось.