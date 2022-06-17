В России наладят производство автомобилей «Волга» и «Победа»

18 июня 2022 в 01:35 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров: «Уже не секрет то, что будет производиться «Москвич» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России планируют возобновить производство автомобильных брендов «Волга» и «Победа». Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Это, во-первых, что уже не секрет то, что будет производиться „Москвич“… У коллег есть планы возрождения бренда „Волга“ или „Победа“ или и то, и то», — отметил министр в рамках Петербургского международного экономического форума, передает РБК. Он добавил, что решение может быть реализовано на разных площадках. Бывший российский автомобильный завод французской компании Renault, ушедшей из России, переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Ранее мэрия Москвы, получив контроль над заводом компании, объявила о возобновлении производства марки «Москвич», передает МК . Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России планируют возобновить производство автомобильных брендов «Волга» и «Победа». Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Это, во-первых, что уже не секрет то, что будет производиться „Москвич“… У коллег есть планы возрождения бренда „Волга“ или „Победа“ или и то, и то», — отметил министр в рамках Петербургского международного экономического форума, передает РБК. Он добавил, что решение может быть реализовано на разных площадках. Бывший российский автомобильный завод французской компании Renault, ушедшей из России, переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Ранее мэрия Москвы, получив контроль над заводом компании, объявила о возобновлении производства марки «Москвич», передает МК.