Свердловские спасатели лидируют в всероссийских соревнованиях МЧС. Фоторепортаж

18 июня 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге стартовали начались соревнования МЧС Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге стартовали всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту, после первого дня спасатели из Свердловской области занимают первое место. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МЧС России. «Определены победители в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни. В комплексном зачете первое место удерживает сборная Свердловской области», — сообщили представители ведомства. В личном первенстве среди женщин первое место заняла Валерия Демина из команды Свердловской области, среди мужчин свердловчанин Станислав Батенев завоевал серебряную медаль. Соревнования пройдут в несколько дней, 18 июня на стадионе «Локомотив» спасатели будут соревноваться в преодолении полосы с препятствиями. Фото: официальный telegram-канал МЧС России Фото: официальный telegram-канал МЧС России Фото: официальный telegram-канал МЧС России Фото: официальный telegram-канал МЧС России Фото: официальный telegram-канал МЧС России Фото: официальный telegram-канал МЧС России Фото: официальный telegram-канал МЧС России Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге стартовали всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту, после первого дня спасатели из Свердловской области занимают первое место. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МЧС России. «Определены победители в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни. В комплексном зачете первое место удерживает сборная Свердловской области», — сообщили представители ведомства. В личном первенстве среди женщин первое место заняла Валерия Демина из команды Свердловской области, среди мужчин свердловчанин Станислав Батенев завоевал серебряную медаль. Соревнования пройдут в несколько дней, 18 июня на стадионе «Локомотив» спасатели будут соревноваться в преодолении полосы с препятствиями.