17 июня 2022

Свердловские спасатели лидируют в всероссийских соревнованиях МЧС. Фоторепортаж

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Соревнования по пожарно-спасательному спорту. Пермь, спорт, мчс
В Екатеринбурге стартовали начались соревнования МЧС Фото:

В Екатеринбурге стартовали всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту, после первого дня спасатели из Свердловской области занимают первое место. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МЧС России.

«Определены победители в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни. В комплексном зачете первое место удерживает сборная Свердловской области», — сообщили представители ведомства.

В личном первенстве среди женщин первое место заняла Валерия Демина из команды Свердловской области, среди мужчин свердловчанин Станислав Батенев завоевал серебряную медаль. Соревнования пройдут в несколько дней, 18 июня на стадионе «Локомотив» спасатели будут соревноваться в преодолении полосы с препятствиями.

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В Екатеринбурге стартовали всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту, после первого дня спасатели из Свердловской области занимают первое место. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МЧС России. «Определены победители в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни. В комплексном зачете первое место удерживает сборная Свердловской области», — сообщили представители ведомства. В личном первенстве среди женщин первое место заняла Валерия Демина из команды Свердловской области, среди мужчин свердловчанин Станислав Батенев завоевал серебряную медаль. Соревнования пройдут в несколько дней, 18 июня на стадионе «Локомотив» спасатели будут соревноваться в преодолении полосы с препятствиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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